La médiathèque fête la BD ! – Exposition « Le laboratoire de la bande dessinée » 21 Allée Félix Arnaudin Salles, 2 novembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Très bons conseils pour comprendre les codes de la bande dessinées.

Cette exposition ludique vous plonge dans l’univers de La Carotte aux étoiles de Régis Lejonc et Riff Reb’s. Publiée en 2010 aux éditions de la Gouttière. C’est vraiment le monde de la bande dessinée qui devient tout à coup très accessible ! Destinée au jeune public, l’exposition est composée de panneaux interactifs qui expliquent les codes de la bande dessinée de façon simple et ludique. Les recettes de fabrication n’auront plus de secret !.

2023-11-02 fin : 2023-12-01 . EUR.

21 Allée Félix Arnaudin

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Great tips for understanding comic strip codes.

This playful exhibition plunges you into the world of La Carotte aux étoiles by Régis Lejonc and Riff Reb’s. Published in 2010 by Editions de la Gouttière. The world of comics has suddenly become very accessible! Aimed at a young audience, the exhibition is made up of interactive panels that explain the codes of comics in a simple, fun way. Recipes for making comics will no longer hold any secrets!

Grandes consejos para entender los códigos del cómic.

Esta divertida exposición te sumerge en el mundo de La Carotte aux étoiles de Régis Lejonc y Riff Reb’s. Publicado en 2010 por éditions de la Gouttière. De repente, el mundo del cómic se ha vuelto muy accesible Dirigida a un público joven, la exposición se compone de paneles interactivos que explican los códigos del cómic de forma sencilla y divertida. ¡Se acabaron los secretos de las recetas para hacerlos!

Sehr gute Tipps, um die Codes von Comics zu verstehen.

Diese spielerische Ausstellung lässt Sie in die Welt von La Carotte aux étoiles von Régis Lejonc und Riff Reb’s eintauchen. Veröffentlicht 2010 bei éditions de la Gouttière. Es ist wirklich die Welt der Comics, die plötzlich sehr zugänglich wird! Die Ausstellung richtet sich an ein junges Publikum und besteht aus interaktiven Tafeln, die die Codes der Comics auf einfache und spielerische Weise erklären. Die Rezepte für die Herstellung werden kein Geheimnis mehr sein!

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Val de l’Eyre