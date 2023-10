La médiathèque fête la BD ! – Venez créer votre BD 21 Allée Félix Arnaudin Salles, 27 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Développez votre imagination et votre talent créatif en créant votre propre bande dessinée en toute simplicité !

De 9 à 11 ans..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

21 Allée Félix Arnaudin

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Develop your imagination and creative talent by creating your own comic strip with ease!

Ages 9 to 11.

¡Desarrolla tu imaginación y tu talento creativo creando tu propio cómic de forma fácil!

De 9 a 11 años.

Entwickle deine Fantasie und dein kreatives Talent, indem du ganz einfach deinen eigenen Comic erstellst!

Von 9 bis 11 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Val de l’Eyre