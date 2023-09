Festival Plume & Ciné atelier « traces et indices » 21 Allée Félix Arnaudin Salles, 26 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

A partir de 5 ans. 12 participants maximum.

Atelier en lien avec le livre « la chasse à l’ours ».

Projection d’un diaporama et présentation des spécimens et collections du Muséum Bordeaux – sciences et nature.

Différents ateliers jeux et dessins autour des animaux présentés seront proposés et animés par le Muséum..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 11:30:00. .

21 Allée Félix Arnaudin

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From age 5. maximum 12 participants.

Workshop based on the book « The Bear Hunt ».

Slide show and presentation of specimens and collections from the Muséum Bordeaux – sciences et nature.

Various games and drawing workshops based on the animals presented will be offered and led by the Museum.

Para niños a partir de 5 años. máximo 12 participantes.

Taller basado en el libro « La caza del oso ».

Proyección de diapositivas y presentación de especímenes y colecciones del Muséum Bordeaux – sciences et nature.

Se ofrecerán diversos juegos y talleres de dibujo basados en los animales presentados y dirigidos por el Museo.

Ab 5 Jahren. maximal 12 Teilnehmer.

Workshop in Verbindung mit dem Buch « la chasse à l’ours » (Die Bärenjagd).

Vorführung einer Diashow und Präsentation von Exemplaren und Sammlungen des Muséum Bordeaux – sciences et nature.

Verschiedene Workshops mit Spielen und Zeichnungen rund um die vorgestellten Tiere werden vom Museum angeboten und geleitet.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Val de l’Eyre