La médiathèque fête la BD ! – A la découverte de BD numériques 21 Allée Félix Arnaudin Salles, 24 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Venez découvrir et tester des sites et des applications offrant la possibilité de lire ou de créer des bandes dessinées.

A partir de 6 ans.

Sur inscription..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . EUR.

21 Allée Félix Arnaudin

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover and test sites and applications offering the possibility of reading or creating comic strips.

Ages 6 and up.

Registration required.

Ven a descubrir y probar sitios y aplicaciones que te permiten leer o crear cómics.

A partir de 6 años.

Inscripción obligatoria.

Entdecken und testen Sie Websites und Anwendungen, die die Möglichkeit bieten, Comics zu lesen oder zu erstellen.

Ab 6 Jahren.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Val de l’Eyre