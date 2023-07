Les Méditations d’Alisea 21 A rue de Prague Vouziers, 12 juillet 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

Barbara vous propose des massages bien-être et holistiques. Retrouvez les bienfaits des minéraux, pour apaiser les tensions, le stress, et regagner en énergie. Vous pourrez également découvrir les massages métamorphiques, qui vous permettront d’accéder à la transformation intérieure grâce à la libération des émotions bloquantes et des schémas répétitifs. Séances de méditations sonores en groupe ou en individuel. Création minérale et vente de minéraux sur place, conseils et soins en lithothérapie..

21 A rue de Prague

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



Barbara offers wellness and holistic massages. Discover the benefits of minerals, to relieve tension and stress, and regain energy. You can also discover metamorphic massages, which will allow you to access inner transformation through the release of blocking emotions and repetitive patterns. Group or individual sound meditation sessions. Mineral creation and sale of minerals on site, advice and care in lithotherapy.

Barbara le ofrece masajes de bienestar y holísticos. Descubra los beneficios de los minerales, para aliviar la tensión y el estrés, y recuperar la energía. También puede descubrir los masajes metamórficos, que le permitirán acceder a la transformación interior a través de la liberación de emociones bloqueantes y patrones repetitivos. Sesiones de meditación sonora en grupo e individuales. Creación y venta de minerales in situ, asesoramiento y cuidados en litoterapia.

Barbara bietet Ihnen wohltuende und ganzheitliche Massagen an. Entdecken Sie die wohltuende Wirkung von Mineralien, um Spannungen und Stress zu lindern und neue Energie zu gewinnen. Sie können auch metamorphische Massagen kennenlernen, die Ihnen durch die Befreiung von blockierenden Emotionen und sich wiederholenden Mustern Zugang zu innerer Transformation ermöglichen. Sitzungen mit Klangmeditationen in Gruppen oder einzeln. Mineralkreation und Verkauf von Mineralien vor Ort, Beratung und Behandlung in Lithotherapie.

