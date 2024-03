20H04 DE L’IDÉE SANS DÉTOUR Maison de La Bresse La Bresse, mardi 2 avril 2024.

Mardi

20h04, de l’idée sans détour , ce sont des soirées conçues pour tous ceux qui ont envie de découvertes, de curiosités, d’ouverture d’esprit…

4 fois 20 minutes par des passionnés sur des sujets variés avant de terminer la soirée par des discussions (in)formelles avec l’intervenant de votre choix.

20h04 Opus 30 François Dubois, mathématicien Aristarque entre la Lune et le Soleil

Aristarque de Samos est un contemporain d’Archimède, 200 ans avant notre ère. Il utilise des observations astronomiques que nous pouvons tous faire à l’œil nu et les mathématiques connues à son époque pour estimer les distances de la Lune et du Soleil.Le livre où il détaille ses calculs, recopié de nombreuses fois, nous est parvenu il montre qu’Aristarque a fait une découverte tellement inconcevable qu’elle sera occultée pendant plus de 1700ans.

Laurine Bollani, médiatrice culturelle Et si c’était faux ?

Fermer les yeux et imaginer notre passé. Êtes-vous certains de l’historicité de votre imagination ?Et si elle n’était que le résultat des films que nous avons vu ou des livres que nous avons lus ?Des idées reçues si bien conscientisées qu’elles font désormais partie de notre imaginaire collectif ? Grâce à l’histoire de l’art et à l’archéologie, prenons le temps de nous interroger.

Rudy Morandini, médecin La chance de ma vie

Comment un événement inattendu peut faire basculer votre vie, lui donner un sens nouveau et finalement permettre de découvrir et de laisser exprimer la personne que vous êtes réellement à travers la pratique de la méditation et la pratique des Arts.

La Compagnie Cent Scènes le silence de la mer

En avant-première, La compagnie Cent Scènes vous livre des extraits de sa nouvelle création, étonnante et atypique le silence de la mer, de Vercors. Pendant l’Occupation, un officier nazi musicien et cultivé croit au rapprochement entre les peuples et essaie d’en convaincre les deux Français qui résident dans la maison qu’il a réquisitionnée. Au fil des jours, ceux-ci maintiennent leur résistance passive, et le bel optimisme de l’officier est mis à mal. Un quasi monologue porté par un jeu d’acteurs d’une intensité rare.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 20:04:00

fin : 2024-04-02 22:30:00

Maison de La Bresse 7A Rue de la Clairie

La Bresse 88250 Vosges Grand Est

