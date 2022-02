20H04 DE L’IDÉE SANS DÉTOUR La Bresse, 24 février 2022, La Bresse.

Retrouvez l’animation phare de la Maison de La Bresse pour le premier opus de cette année 2022. Si vous n’avez jamais eu vent de ces soirées, le concept est simple et apprécié ! Quatre intervenants ont chacun vingt minutes pour parler de leur passion, d’une expérience, de leur métier, d’un sujet d’actualité (…) le tout dans une ambiance de plateau télé. Le quatrième intervenant est toujours un artiste… Et la soirée commence à 20h04 tapantes ! Pour cet opus : – Françoise Preiss : Les animaux de nos montagnes en manque de quiétude – Françoise Preiss de l’association GTV, Grand Tétras Vosges nous interpellera sur notre usage de l’espace forestier ou comment l’Homme moderne perturbe les espèces endémiques de nos montagnes – Pierre Thiriet : Jamais seul au volant de mes bolides. Qu’il roule dans le monde de l’entreprise ou dans le championnat du Monde de course automobile d’endurance, Pierre Thiriet fonce à 340 km/h. Entre bolide de course et voiture familiale, découvrez comment le champion du Monde pilote cette double vie : seul dans le siège mais toujours entouré d’une équipe – Christophe Chatel : Les Trois Trésors. Christophe Chatel évoquera la vision de l’homme à travers les trois trésors : corps, esprit et énergie et comment la médecine chinoise utilise ces trois trésors et la musique pour soigner – Gyraf : L’enfant, entre ciel et terre. Et pour conclure Gyraf, le chansonnier du bonheur soignera les corps et les esprits par ses douces mélodies… Ce docteur des cœurs vous fera sourire, rire, danser, vibrer…Un véritable vent frais et vivifiant pour se requinquer avant le printemps !

