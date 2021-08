Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère, Drôme 20ème Vide Greniers Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère

20ème Vide Greniers 2021-09-05 06:00:00 06:00:00 – 2021-09-05 19:00:00 19:00:00

Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Châteauneuf-sur-Isère Drôme De nombreux exposants seront de retour à Châteauneuf-sur-Isère pour le vide-greniers de Familles Rurales.

Selon la directive préfectorale du 9 août, le port du masque sera obligatoire pour les exposants et les visiteurs. fr-chato9isere@wanadoo.fr +33 4 75 71 88 25 dernière mise à jour : 2021-08-20 par

