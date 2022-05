20ème Triathlon des Kronos Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

20ème Triathlon des Kronos Châlons-en-Champagne, 15 mai 2022, Châlons-en-Champagne. 20ème Triathlon des Kronos Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne

2022-05-15 – 2022-05-15 Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc

Châlons-en-Champagne Marne – Distance S dès 16 ans

– Duathlon jeunes pour les 8 – 11 ans et 12 – 19 ans

– Triathlon distance M dès 18 ans Départs à partir de 9h. http://kronos-triathlon.fr/ Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Châlons-en-Champagne Adresse Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Ville Châlons-en-Champagne lieuville Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne Departement Marne

Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalons-en-champagne/

20ème Triathlon des Kronos Châlons-en-Champagne 2022-05-15 was last modified: by 20ème Triathlon des Kronos Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 15 mai 2022 Châlons-en-Champagne Marne

Châlons-en-Champagne Marne