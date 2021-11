Thionville Thionville Moselle, Thionville 20ÈME SALON DU VIN Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

20ÈME SALON DU VIN Thionville, 26 novembre 2021, Thionville. 20ÈME SALON DU VIN Espace Multiculturel 14 route du Buchel Thionville

2021-11-26 10:00:00 – 2021-11-26 20:30:00 Espace Multiculturel 14 route du Buchel

Thionville Moselle Le Rotary Club Thionville Rive Droite organise son 20ème Salon du Vin. Les viticulteurs récoltants exposent. Producteurs du terroir présents lors du salon. Possibilité de se restaurer. seb.vero@laposte.net +33 6 29 60 56 40 Rotary Club Thionville Rive Droite

Espace Multiculturel 14 route du Buchel Thionville

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Espace Multiculturel 14 route du Buchel Ville Thionville lieuville Espace Multiculturel 14 route du Buchel Thionville