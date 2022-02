20ème Run Evasion Rhône Quai des Vernets, 12 mars 2022, Genève.

Quai des Vernets, le samedi 12 mars à 13:00

Une course magnifique longeant les méandres du Rhône. Un parcours unique qui vous fait (re)découvrir la campagne genevoise, des kilomètres de bonheure entre Genève et Dardagny. _Cette année c’est la 20ème !_ _Viens fêter cette édition spéciale anniversaire : soirée Pasta Party après la course!_ **Formats de course:** * 48km solo * 24km solo * 24km relais * 15km running * 15km walking * 8km free Choisis ton défi et viens te dégourdir les jambes au bord de l’eau et dans les coteaux!

Prix variant selon la distance de course, veuillez consulter le site internet

