20ème Rassemblement Bourse Chantelle Allier

Rassemblement de véhicule anciens et d’exception, youngtimers tracteurs et motos sur 6000m2, 400 véhicules attendus. Bourse de pièces détachées, jouets anciens et miniatures, animations. Buvette et restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 08:00:00

fin : 2024-06-16

Stade Municipal

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes vieillessoupapesdechantelle@gmail.com

