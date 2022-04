20ÈME RANDO DES BOIS Saint-Martin-du-Fouilloux Saint-Martin-du-Fouilloux Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Martin-du-Fouilloux

20ÈME RANDO DES BOIS Saint-Martin-du-Fouilloux, 1 mai 2022, Saint-Martin-du-Fouilloux. 20ÈME RANDO DES BOIS ZA La Perraudière Salle Intercommunale des Sports Saint-Martin-du-Fouilloux

2022-05-01 07:30:00 – 2022-05-01 ZA La Perraudière Salle Intercommunale des Sports

Saint-Martin-du-Fouilloux Maine-et-Loire Saint-Martin-du-Fouilloux Les circuits: 7km, 14km, 21km

Ravitaillement offert au Château de Serrant

Repas possible sur place (saucisses Frites, Fruits, et une boisson). Pass sanitaire obligatoire et masque sur les lieux de rassemblement. comitedesfetes49170@gmail.com +33 6 38 21 77 13 http://cfstmartindufouilloux49170.unblog.fr/ Les circuits: 7km, 14km, 21km

Ravitaillement offert au Château de Serrant

Repas possible sur place (saucisses Frites, Fruits, et une boisson). Pass sanitaire obligatoire et masque sur les lieux de rassemblement. ZA La Perraudière Salle Intercommunale des Sports Saint-Martin-du-Fouilloux

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saint-Martin-du-Fouilloux Autres Lieu Saint-Martin-du-Fouilloux Adresse ZA La Perraudière Salle Intercommunale des Sports Ville Saint-Martin-du-Fouilloux lieuville ZA La Perraudière Salle Intercommunale des Sports Saint-Martin-du-Fouilloux Departement Maine-et-Loire

20ÈME RANDO DES BOIS Saint-Martin-du-Fouilloux 2022-05-01 was last modified: by 20ÈME RANDO DES BOIS Saint-Martin-du-Fouilloux Saint-Martin-du-Fouilloux 1 mai 2022 maine-et-loire Saint-Martin-du-Fouilloux

Saint-Martin-du-Fouilloux Maine-et-Loire