20ème Parcours Filles-Femmes du Comité Métallos Antenne Piver – Conservatoire du 11e, 16 avril 2023, Paris.

Le dimanche 16 avril 2023

de 14h30 à 19h30

.Tout public. gratuit

Entrée libre !

Les 40 participantes des ateliers croisés du 20e parcours filles-femmes, animés par Claire Dubuisson, Marie Louët, Isabelle Maurel, Mireille Roustit et Ady Simon, vous invitent à une journée participative pour les adultes et les enfants.

Habiter notre corps avec tout notre être, dans sa force et ses fragilités, vibrer, porter notre voix et nous mettre en mouvement pour inventer une dynamique collective, joyeuse, solidaire et tonique.

FAIRE CORPS – Parcours Filles Femmes

Spectacles & performances

15h Faire Corps – Ikébana 1

Lecture dansée et chantée en compositions instantanées avec les participantes des ateliers d’improvisation du parcours filles femmes.

15h30 Atopie Creepy Party !

Danse par le collectif Atopie / Léa Boscher, Darya-Veronika Kuznetsova, Maryam Taheri. C’est une soirée,qui pourait se passer n’importe où, banale ou extraordinaire, 3 jeunes femmes s’y rencontrent.

16h15 Femme, Vie, Liberté

L’artiste iranienne Rezvan Zahedi, en résistance contre la censure, calligraphie des vers de Forough Farrokhzad sur le corps d’une partenaire.

17h Faire Corps – Ikébana 2

Lecture dansée et chantée en compositions instantanées avec les participantes des ateliers d’improvisation du parcours filles femmes.

17h30 Circle Song / Rencontres vocales

L’atelier de circle song de la chanteuse Virginie Capizzi du Conservatoire Municipal du 11ème Arr, improvise en direct, explore et expérimente tout en liberté avec textes, objets, espace et scénographie. Un travail en chantier, jubilatoire !

Cercle ouvert conduit par la cheffe de choeur Claire Dubuisson : cercle de chant polyphonique sans partition, création vocale éphémère : oser entrer dans le cercle, lâcher prise et se laisser porter par la voix des autres !

18h Body&Soul / Concert de percussions

Eddie Allen & Baba Lesly Darsoulant ouvrent le bal des 20 ans du Parcours filles-femmes du Comité Métallos … TOUT LE MONDE DANSE !

Ateliers

Calligraphie persane avec Rezvan Zahedi,

de l’Atelier des Artistes en Exil, dessiner à l’encre avec les Qalams traditionnels ou les feutres bisautés de couleurs.

Patchwork & Broderie, avec le Collectif des Femmes de la Fontaine 15h-17h

depuis 15 ans, elles tissent, brodent, assemblent des tissus récupérés venus d’ici et d’ailleurs … cousent des masques, durant le confinement pour le bal de la vie.

Atelier enfants, les Plásticostumes avec Lyl Lunik, Oswaldo Rodrigez Castillo & la grande Marionnette Mr Soleil 15h-18h

On se pare de matières plastiques de toutes les couleurs, on s’invente prince ou princesse du palais des recycleurs. Artistes en herbe, on colle, on coud, on attache pour confectionner un costume et parader avec la grande marionnette.

Atelier photo du Collectif Détroits avec Ady Simon & Marie Louët : Nos corps en mouvement, 1 mot / 1 instant : prise de vue pour une fresque collective.

Expositions

« Sourire/S’ouvrir » du Collectif Détroits portraits-photos créés pour le parcours filles-femmes 2022

« Je suis un poème, lis-moi » photos

« Identités volées » pastels de Rezvan Zahedi

« Créations textiles » du Collectif Les Femmes de la Fontaine

Restauration

O’coeur des saveurs avec la Sunu Coop : pastels, bissap, gingembre et thiep.

Antenne Piver – Conservatoire du 11e 7 passage Piver 75011 Paris

Contact : https://lesmetallos.org/agenda comitemetallos11@gmail.com https://www.facebook.com/ComiteMetallos/ https://www.facebook.com/ComiteMetallos/ https://lesmetallos.org/nos-actions/parcours-filles-femmes

Photographie : Ady Simon – Design graphique : Marina Uribe © Tous droits réservés 16 avril, les 20 ans du Parcours Filles-Femmes !