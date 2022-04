20ème Mineral event menton Palais de l’Europe, 16 avril 2022, Menton.

20ème Mineral event menton

du samedi 16 avril au lundi 18 avril à Palais de l’Europe

**Exposition – Vente – Expertises – Conférences – Ateliers Enfants** **35 Exposants sur 800m²** **CE QUE LA TERRE NOUS A CACHE, AUJOURD’HUI NOUS LE DECOUVRONS** **DES ŒUVRES D’ART DANS LA ROCHE:** La terre, gardienne du temps et du souvenir d’époques lointaines recèle des fossiles et minéraux d’une valeur scientifique inestimable et d’une beauté remarquable. Parfois dans le cœur des pierres, la matière s’organise et crée des concentrations étonnantes figées par le temps et le hasard qui se laissent aujourd’hui contempler comme œuvre d’art. C’est sous ce dernier aspect, original et esthétique, que nous avons choisi de mettre le fossile et le minéral à l’honneur : nous vous invitons à un voyage au centre de la terre et dans l’imaginaire sur les chemins mêlés de la connaissance et du rêve. **MINERAUX DU MONDE ENTIER:** Les Collectionneurs et les Scientifiques seront présents dès l’ouverture pour admirer les dernières découvertes faites en Chine, Brésil, Pakistan, Inde, Népal… Améthystes de l’Uruguay, Cristaux de Roche (Quartz) des Alpes et du Brésil, Lapis Lazulis du Pamir, Agates aux couleurs et graphismes étonnants, Amazonites du Brésil, Anglésites du Maroc, Apophyllites de Poona (Inde), Aragonites, Aventurines, Barytes ou Barytines, Calcites et Calcédoines, Dioptases, Azurites du Var… Les Minéraux de Madagascar seront également à l’honneur. Un enchantement de formes et de couleurs : c’est l’occasion de rêver, de faire et de se faire plaisir. **FOSSILES AGES DE PLUS DE 300 MILLIONS D’ANNEES:** Témoins de l’histoire de la Terre, des fossiles rares et bien conservés, sont de précieux trésors que la nature nous livre aujourd’hui. En provenance des différentes régions du monde, ils représenteront toutes les époques géologiques avec notamment : des Ammonites de grande taille jusqu’à 50cm de diamètre en provenance de Madagascar âgées de 160 millions d’années. Des Pectens, ancêtres de la coquille Saint Jacques en provenance des Bouches du Rhône plus récentes, puisqu’elles n’ont que 20 millions d’années. Des bois pétrifiés d’Arizona (USA), Trilobites âgés de plusieurs centaines de millions d’années, Poissons, Plantes, Dents de Mammouth, de Requins Géants, Ambre de la mer Baltique à inclusions d’insectes… Un patient travail de dégagement et de préparation permet à ces fossiles de conserver leur authenticité et sont à jamais préservés des destructions naturelles. **CONFERENCES: Proposées par Fabrizio D’ANNA Lithothérapeute, Géobiologue et Formateur.** « La magie des pierres, minéraux, bien-être et harmonie des personnes et des lieux. Lithothérapie et alchimie de l’âme. Les élixirs et huiles de minéraux ». **GEMMES:** Diamants, Saphirs, Rubis, Émeraudes et autres pierres fines : Aigues-marines, Opales, Turquoises, Tourmalines, Topazes, Perles, Nacres, Jades, … tous ces noms de gemmes évoquent la richesse, les voyages, l’aventure. Mais connaissez-vous réellement le chemin de ces trésors naturels ? De leur découverte dans le sous-sol de notre planète, à leur taille pour les rendre attractifs et commercialisables, le travail du lapidaire est un art fort complexe. Il exige des qualités artistiques exceptionnelles doublées de la connaissance des lois d’optique. C’est pourquoi la maîtrise de cette science n’est accessible qu’à très peu de personnes. Démonstration de taille de Gemmes (Facettes et Cabochons) animé par Gérard HARMAND lapidaire passionné. **BIJOUX DE CREATEURS:** En pierres véritables, belle présentation de bijoux (pendentifs, colliers, bagues…) en ambre de la Baltique, en Œil de Sainte Lucie, lapis-lazulis… Des bracelets en malachite, perles de culture… Des boucles d’oreilles en rhodochrosite, améthyste ou encore en cyanite. Un large éventail de bijoux sera proposé à la vente, ou tout simplement à admirer. **ATELIERS POUR LES ENFANTS:** Un atelier de coloriage et de fouilles sera proposé aux plus jeunes : des moulages de fossiles enfouis dans le sable & de véritables dents de requins fossiles qu’il faut découvrir à l’aide de pinceaux. Une initiation au dégagement et à la préparation de fossiles sera aussi possible avec l’accompagnement d’un animateur. Equipés de petits percuteurs pneumatiques reliés à un compresseur, les enfants pourront extraire une Rhynchonelle de sa gangue calcaire dans laquelle elle a été figée lors de sa fossilisation. Les participants repartent avec leur fossile âgé de 165 millions d’années environ. Pour les jeunes passionnés qui viendront visiter le salon, un échantillon de bois pétrifié, âgé de 200 millions d’années, en provenance du Muy (Var) leur sera offert.

Entrée du salon : 7€, Enfants de moins de 10 ans accompagnés : 3€.

La 20ème édition du Salon Minéral Event de Menton aura lieu du samedi 16 au lundi 18 avril au Palais de l’Europe !

Palais de l’Europe 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T19:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T18:00:00