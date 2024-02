20ème Mercredi de Marlenheim Marlenheim, mercredi 6 mars 2024.

20ème Mercredi de Marlenheim Marlenheim Bas-Rhin

Régulièrement, des tremblements de terre font la une de l’actualité. Au Maroc, en Turquie, au Japon, la terre tremble, occasionnant des dégâts, des catastrophes, des morts. Pour essayer de mieux comprendre comment se produisent ces phénomènes géologiques, quoi de mieux que de faire appel à

un Marilégien spécialiste de ces questions ? Marc Schaming, ingénieur de recherches au CNRS (récemment retraité), est géophysicien et a étudié la sismicité au BCSF Renass (Bureau Central Sismologique Français – Réseau National de Surveillance Sismique). Il nous fera d’abord une introduction générale sur les

séismes (localisation, causes) et quelques notions de vocabulaire et définitions. La sismicité de la France sera ensuite présentée, avec un éclairage sur quelques séismes historiques ou récents, et le travail réalisé par les scientifiques pour l’observer et l’étudier. Et nous nous attarderons enfin sur l’Alsace, ou plutôt la région du fossé rhénan supérieur, qui a connu plusieurs séismes historiques importants, et qui est une région de sismicité modérée à moyenne.

Ce sera aussi l’occasion d’évoquer les séismes induits récents liés à l’activité humaine. Une soirée qui s’annonce passionnante, et donnera lieu à bien des

questions ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 20:00:00

fin : 2024-03-06

1 Place de la Liberté

Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est

