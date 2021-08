Rohrwiller Rohrwiller Bas-Rhin, Rohrwiller 20ème – Fête des rues Rohrwiller Rohrwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

20ème – Fête des rues Rohrwiller, 19 septembre 2021, Rohrwiller. 20ème – Fête des rues 2021-09-19 07:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Rohrwiller Bas-Rhin Rohrwiller Marché aux puces qui accueille environ 150 exposants répartis sur un circuit de près de 2 km.

Marché aux puces qui accueille environ 150 exposants répartis sur un circuit de près de 2 km.

L'amicale des sapeurs-pompiers assurera la restauration et la buvette tout au long de la journée. Au menu, moules-frites, grillades et tartes flambées.

