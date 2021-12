Mers-les-Bains Mers-les-Bains Mers-les-Bains, Somme 20ème Fête des Baigneurs Mers-les-Bains Mers-les-Bains Catégories d’évènement: Mers-les-Bains

Somme

20ème Fête des Baigneurs Mers-les-Bains, 23 juillet 2022, Mers-les-Bains. 20ème Fête des Baigneurs Mers-les-Bains

2022-07-23 – 2022-07-24

Mers-les-Bains Somme Mers-les-Bains Somme 20ème Fête des Baigneurs 20ème Fête des Baigneurs serviceculturel@ville-merslesbains.fr +33 2 35 50 20 79 20ème Fête des Baigneurs OT Mers les Bains

Mers-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-12-17 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – DESTINATION LE TREPORT – MERS

Détails Catégories d’évènement: Mers-les-Bains, Somme Autres Lieu Mers-les-Bains Adresse Ville Mers-les-Bains lieuville Mers-les-Bains