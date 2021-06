Callian Callian Callian, Var 20ème Festival de violoncelle Cellofan : Hommage à Daniil Shafran Callian Callian Catégories d’évènement: Callian

20ème Festival de violoncelle Cellofan : Hommage à Daniil Shafran 2021-07-03 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-03 18:00:00 18:00:00

Callian Var Callian

Callian Var Callian Concert projection

HOMMAGE A DANIIL SHAFRAN

Concert projection

HOMMAGE A DANIIL SHAFRAN

Debussy Haydn Schumann Stravinsky festivalcellofan@orange.com +33 6 75 20 71 88 http://www.cello-fan.com/

HOMMAGE A DANIIL SHAFRAN

Debussy Haydn Schumann Stravinsky

