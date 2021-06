Callian Callian Callian, Var 20ème festival de violoncelle Cellofan : Ciné concert Callian Callian Catégories d’évènement: Callian

Var

20ème festival de violoncelle Cellofan : Ciné concert Callian, 3 juillet 2021

Callian Var Ciné Concert

Frankenstein sur une musique composée Gilles Alonzo.

avec Gilles Alonzo piano, quatuors à cordes du festival, orchestre de violoncelle Cello Fan et David Guerrier Trompette Ciné Concert

