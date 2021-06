Callian Callian Callian, Var 20ème Festival de Violoncelle Cello Fan : Duo en échos Callian Callian Catégories d’évènement: Callian

Var

20ème Festival de Violoncelle Cello Fan : Duo en échos Callian, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Callian. 20ème Festival de Violoncelle Cello Fan : Duo en échos 2021-07-01 – 2021-07-05

Callian Var DUO EN ECHOS :

Tanguy, Mulsant , Schumann, Rossini, Schubert

avec Fr. Audibert violoncelle, Fl Audibert violoncelle, H. Bordeaux violon, F. Gneri alto, D.Guerrier cor, S. Bartal piano, S.Tran Ngoc violon , B.Cazauran contrebasse festivalcellofan@orange.com +33 6 75 20 71 88 http://www.cello-fan.com/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

Détails Catégories d’évènement: Callian, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Callian Adresse Ville Callian lieuville 43.62273#6.75318