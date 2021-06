Callian Callian Callian, Var 20ème Festival de Violoncelle Cello Fan Callian Callian Catégories d’évènement: Callian

Var

20ème Festival de Violoncelle Cello Fan Callian, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Callian. 20ème Festival de Violoncelle Cello Fan 2021-07-01 – 2021-07-05

Callian Var Le festival Cello Fan, dédié à la musique classique, baroque et contemporaine, avec violoncelle obligé, réunit des musiciens de grands talents connus ou moins connus du public, sous la responsabilité artistique du violoncelliste Frédéric Audibert Le festival Cello Fan, dédié à la musique classique, baroque et contemporaine, avec violoncelle obligé, réunit des musiciens de grands talents connus ou moins connus du public, sous la responsabilité artistique du violoncelliste Frédéric Audibert

Détails Catégories d’évènement: Callian, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Callian Adresse Ville Callian