Aisne Clastres 25 La 1ère des 3 manches du Trophée Dragster 2023 !

Le 20e European Dragster – Clastres Dragway sur le Circuit de Clastres, c’est le week-end des 20 et 21 mai ! Vous souhaitez venir voir la course ?

Horaires d’ouverture :

– Samedi : de 9h à 21h

– Dimanche : de 9h à 19h Tarifs :

Journée : 15€/personne – gratuit pour les -12 ans accompagnés

Week-end : 25€/personne – gratuit pour les -12 ans accompagnés

Pas de prévente, billetterie sur place uniquement. atd2003@free.fr +33 6 73 58 58 36 Clastres

