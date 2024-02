20ÈME ÉDITION DE SAINT-CHÉLY-D’ARTE Saint-Chély-d’Apcher, jeudi 8 août 2024.

20ÈME ÉDITION DE SAINT-CHÉLY-D’ARTE Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Pour cette nouvelle édition, le festival Saint-Chély-d’Arte vous propose de se retrouver autour des arts, de la musique et du théâtre

– diner dansant le jeudi soir avec Gilou Musette;

– le vendredi une déambulations dans les rues et un spectacles jeune public l’après-midi et une pièce de théâtre en soirée. EUR.

Début : 2024-08-08

fin : 2024-08-09

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie

