20ème édition de la Fête de la Fleur et des Jardiniers. Aux Marais, 8 mai 2022, Aux Marais.

20ème édition de la Fête de la Fleur et des Jardiniers. Aux Marais

2022-05-08 10:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Aux Marais Oise Aux Marais

Pépiniéristes, horticulteurs, rosiéristes, artisans, décorations intérieures et extérieures, plantes rares, outillage de jardin, plantes exotiques…

Nombreux stands d’artisanat, animation pour enfants, plus de 100 exposants, accès et parking gratuit.

Nouveautés :

– Découverte d’une nouvelle plante.

– Rempotage d’orchidée par l’Association Orchidée 60.

– Stand de jardins à visiter.

– Fabrication de fleurs en origami par l’Ecole d’Art du Beauvaisis.

– Terrariums et diverses nouveautés pour ce 20ème anniversaire.

– Basse-cour.

Venez découvrir tous les plaisirs de a vie au grand air !

Orgue de Barbarie et sculpteur de ballons.

Une brouette garnie à gagner.

Conseils de jardinage/Service de Brouette à disposition/Restauration.

Organisé par l’association “Aux Marais Avenir”.

auxmarais.avenir@orange.fr +33 6 32 41 46 80

Association aux-marais avenir

Aux Marais

dernière mise à jour : 2022-03-30 par