20ème Dailhade

20ème Dailhade, 10 juillet 2022, . 20ème Dailhade

2022-07-10 – 2022-07-10 Le traditionnel concours de fauche à la faux à l’ancienne est incontournable en Barousse et a lieu durant la fête du village de Ferrère. Grâce à ce concours on peut voir comment étaient fauchés les foins il y a encore quelques décennies.

La dailhe, la faux, maniée avec une grande précision par les anciens ne sert quasiment plus aujourd’hui dans les travaux agricoles. Dès 10h00, chacun des participants se verra confier une parcelle à faucher à la manière des anciens. À 13h00 l’orchestre Charly Music animera le repas. dernière mise à jour : 2022-03-31 par

