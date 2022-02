20ème Coxentration Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Bertrand-de-Comminges

20ème Coxentration Saint-Bertrand-de-Comminges, 17 juin 2022, Saint-Bertrand-de-Comminges. 20ème Coxentration à la salle des fêtes SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges

2022-06-17 – 2022-06-19 à la salle des fêtes SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

L'équipe du Boudu Cox vous présente sa 20ème édition qui aura lieu à Saint-Bertrand de Comminges (31). Au programme :

– Accueil dès le vendredi soir,

– Expos VW,

– Cruisings,

– Soirée anniversaire (20 ans du meeting)

– Concerts,

– Animations,

– Tombola,

– Remise des prix, Tout le week-end :

– Expo

– Restauration sur le site

Participation 8€/personne. Gratuit pour les visiteurs. Organisé par le club Boudu Cox.

