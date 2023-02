20EME BROCANTE VIDE-GRENIERS Salle de la Cardine Les Islettes OT DU PAYS D'ARGONNE Les Islettes Catégories d’Évènement: Les Islettes

Meuse Les Islettes Venez déambuler dans la salle de la Cardine, à Les Islettes, le 19 mars 2023 lors de la brocante organisée par l’association Argonne Fan’Nature.Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite. argfanat@wanadoo.fr +33 3 29 80 97 38 http://argonnefannature.fr/ Pixabay

