20ème brocante Minihy-Tréguier Minihy-Tréguier Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

MINIHY TREGUIER

20ème brocante Minihy-Tréguier, 5 juin 2022, Minihy-Tréguier. 20ème brocante Minihy-Tréguier

2022-06-05 – 2022-06-05

Minihy-Tréguier Côtes d’Armor Minihy-Tréguier Brocante vide greniers ouverte aux professionnels et particuliers.

3€/m

Réservations par téléphone. Brocante vide greniers ouverte aux professionnels et particuliers.

3€/m

Réservations par téléphone. Minihy-Tréguier

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, MINIHY TREGUIER Autres Lieu Minihy-Tréguier Adresse Ville Minihy-Tréguier lieuville Minihy-Tréguier Departement Côtes d’Armor

Minihy-Tréguier Minihy-Tréguier Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/minihy-treguier/

20ème brocante Minihy-Tréguier 2022-06-05 was last modified: by 20ème brocante Minihy-Tréguier Minihy-Tréguier 5 juin 2022 Côtes-d’Armor Minihy-Tréguier

Minihy-Tréguier Côtes d’Armor