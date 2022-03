20ème Auto-rétro Varaville Varaville Catégories d’évènement: Calvados

Varaville

20ème Auto-rétro Varaville, 17 juillet 2022, Varaville. Stade Jacques Péchaud 25 avenue Président René Coty

2022-07-17 08:00:00 – 2022-07-17 17:00:00

Après 3 ans d'absence l'auto-rétro est de retour pour une 20è édition. Remontez le temps et admirez les bolides d'antan ! Une bourse d'échange est aussi organisée en parallèle de l'exposition. Infos exposants: Bulletin d'inscription et règlement disponibles sur www.varaville.fr

