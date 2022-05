20EME ANNIVERSAIRE DE L’OUVERTURE AU PUBLIC DU SIMSERHOF Siersthal Siersthal Catégories d’évènement: Moselle

Siersthal Moselle Siersthal Cette année est célébré le 20ème anniversaire de l’ouverture au public de l’ouvrage du Simserhof.

Rendez-vous le dimanche 8 mai 2022 de 10h à 18h sur le Site du Simserhof à Siersthal (Légeret).

Visites de l’Ouvrage, balade gourmande, marché des producteurs, animations diverses, et restauration sont au programme tout au long de la journée… Pour les réservations de la balade gourmande, vous pouvez dès à présent vous adresser à l’Office de Tourisme au Pays de Bitche au 03 87 06 16 16 .

(du lundi au samedi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30) (Places limitées) +33 3 87 06 16 16 https://simserhof.fr/ Rue André Maginot Ouvrage du Simserhof – Le Légeret Siersthal

