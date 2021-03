Le Bouscat Le Bouscat Le Bouscat 20e Salon du livre Jeunesse au Bouscat Le Bouscat Le Bouscat Catégorie d’évènement: Le Bouscat

Le Bouscat, le dimanche 21 mars à 10:00

Marco Polo, Vasco de Gama, La Pérouse, Cook, Magellan, Cartier, Amundsen, Lindbergh, Gagarine, Armonstrong, ….autant de noms et de destins fascinants qui évoquent les grands espaces et l’aventure. De tout temps, l’homme a cherché à aller toujours plus loin, hors de son territoire, sur terre, sur et sous les mers ou dans l’espace. La découverte des quatre coins du monde, les rêves d’aventure et de voyage sont une source d’inspiration intarissable pour les écrivains tels que Jules Verne ou Jack London ! Cette année, en raison du contexte sanitaire, le Salon du livre jeunesse ne pourra pas être organisé dans son format habituel avec ses différents temps forts proposés à la Source et à l’Ermitage-Compostelle (ateliers, conférences, spectacles vivants, etc.). **Il sera essentiellement numérique. Une 20ème édition 100% digital qui se déploiera sur les réseaux sociaux et le site du salon.** **Rendez-vous en mars pour un voyage sur les traces des grands explorateurs en compagnies d’auteurs et illustrateurs jeunesse embarqués avec nous pour cette nouvelle expédition !**

**Comment participer ?** Dépose ou adresse ta production accompagnée du bulletin d’inscription à la Médiathèque Municipale du Bouscat avant le dimanche 21 mars : La Source – place Gambetta – 33110 Le Bouscat [mediatheque@bouscat.fr](mailto:mediatheque@bouscat.fr) – 05 57 22 27 62 [salondulivrejeunesse@bouscat.fr](mailto:salondulivrejeunesse@bouscat.fr) Toutes les informations sur

[Salon du livre Jeunesse](https://salondulivrejeunesse-bouscat.fr/concours/) Jusqu’au 15 avril, les grands explorateurs sont à l’honneur à l’occasion du 20e salon du livre Jeunesse au Bouscat essentiellement en ligne. Le Bouscat Le Bouscat Le Bouscat

