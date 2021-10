20e Nuit blanche à l’IMA L’Institut du Monde Arabe, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 1h

gratuit

Comme chaque année, l’IMA ouvre grand ses portes pour la « Nuit blanche ». De 19 heures à 1 heure du matin (fermeture des portes à minuit), venez déambuler dans les salles du musée et de l’exposition « Lumières du Liban. Art moderne et contemporain de 1950 à aujourd’hui ». Attention ! l’accès est gratuit, mais la réservation obligatoire.

Lumières du Liban

Art moderne et contemporain de 1950 à aujourd’hui

Espace des donateurs (niveau -2), salle hypostyle (niveau -2), salles d’exposition (niveaux -2 et -1) | Accès par le rez-de-chaussée

EN PRÉSENCE DE CLAUDE LEMAND, CO-COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION “LUMIÈRES DU LIBAN”

Un an après l’explosion du 4 août 2020 qui a ravagé le port de Beyrouth, l’Institut du monde arabe rend hommage à la vitalité et à la résilience de la scène artistique libanaise, et célèbre la prodigieuse créativité des artistes modernes et contemporains du Liban et de ses diasporas, du lendemain de son indépendance en 1943 jusqu’à nos jours.

PLUS D’INFOS SUR L’EXPOSITION « LUMIÈRES DU LIBAN »

Musée de l’Institut du monde arabe

Accès par le niveau 7 | Visite libre, à partir de 19h.

Découvrez le monde arabe dans toute sa pluralité humaine, culturelle, linguistique et confessionnelle.

PLUS D’INFOS SUR LES COLLECTIONS DU MUSÉE

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

