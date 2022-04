20e Marché aux fleurs Place Bergerot Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Quint-Fonsegrives

20e Marché aux fleurs

Place Bergerot, le dimanche 24 avril à 09:00

20 ans que cela dure ! Chaque année, amoureux des plantes et professionnels de la nature se donnent rendez-vous place Bergerot. Le marché aux fleurs est l’occasion rêvée de redonner des couleurs à votre jardin. Le temps d’un dimanche, la place Bergerot se transforme en marché aux fleurs. D’année en année, le nombre croissant d’exposants et de visiteurs a placé cet événement parmi les manifestations emblématiques du printemps à Quint-Fonsegrives. De nombreuses animations pour tous, toute la journée, auront lieu sur la place Bergerot. à Quint-Fonsegrives Place Bergerot Place Bergerot, 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

2022-04-24T09:00:00 2022-04-24T18:00:00

