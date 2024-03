20e Foire du Roy René à Peyrolles-en-Provence Champ des pommiers à Peyrolles-en-Provence Peyrolles-en-Provence, samedi 20 avril 2024.

Voyagez dans le temps pour festoyer avec le Roy René et la Reine Jeanne !!

​Venez plonger dans les couloirs du temps et retrouver le bon Roy René et sa Reine Jeanne dans leur château de Peyrolles-en-Provence. Flânez dans l’entrelacs des ruelles et des places ensoleillées qui accueillent spectacles, déambulations et tavernes pour vous restaurer. Sur l’herbe verte du Champ des Pommiers, les amoureux du Moyen Âge venus de toute l’Europe vous initieront à leur passion !

Attention, c’est contagieux ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-21 20:30:00

Peyrolles-en-Provence 13860 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cdfpp@orange.fr

L’événement 20e Foire du Roy René à Peyrolles-en-Provence Peyrolles-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-12 par Provence Tourisme