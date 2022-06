20e Fête des enfants Nanteuil-sur-Aisne Nanteuil-sur-Aisne Catégorie d’évènement: Nanteuil-sur-Aisne

Nanteuil-sur-Aisne 08300 Nanteuil-sur-Aisne Plus de 125 ateliers éducatifs, ludiques et sportifs (sports, arts, cirque, traditions, mécaniques, nature, danse, musique, actions citoyennes, animaux, …) dont la traversée du canal en tyrolienne 7€ en pré-réservation sur billetweb.fr/fêtedesenfants 9€ sur place à partir du 1er septembre Restauration sur place Rendez-vous coréalisé avec l’association Nanteuil Animation nanteuilanimation08@gmail.com +33 6 14 27 16 52 Nanteuil-sur-Aisne

