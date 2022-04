20e Festival Normandie jeux Halle aux Toiles, 2 avril 2022, Rouen.

20e Festival Normandie jeux

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Halle aux Toiles

C’est un incontournable rouennais ! Le festival Normandie jeux, porté par l’association Ludens et une centaine de bénévoles, vient s’installer à la Halle aux toiles rouennaise pour proposer 2 jours entiers dédiés au… jeu bien sûr ! Sur place, près de 2500 m2 attendent un public qui devrait compter entre 5000 et 7000 personnes sur le week-end. Deux espaces, répartis au rez-de-chaussée et au 1er étage de la Halle aux toiles, proposent aux tout-petits d’une part et aux familles d’autre part de s’amuser et de découvrir des nouveautés, le tout entièrement gratuitement ! Le gros plus du festival : ses invités. Une vingtaine d’éditeurs de jeux, avec lesquels les visiteurs peuvent échanger, seront sur place : de quoi satisfaire les ludiques les plus gourmands. Et pour célébrer ce 20e anniversiare, l’équipe du festival a lancé un jeu-concours, dont le tirage au sort aura lieu le lendemain de la clôture de la manifestation. Pour jouer, et tenter de remporter l’un des 2 lots mis en jeu, il suffit de liker la Page Facebook du Festival Normandie jeux et partager sa publication au sujet de son affiche 2022, créée spécialement par Jean-Marie Minguez.

Entrée libre

Grand retour pour le festival Normandie jeux samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 à la Halle aux toiles avec une édition anniversaire pour les 20 ans de la manifestation.

Halle aux Toiles Place de la Basse-Vieille-Tour, Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T23:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T19:00:00