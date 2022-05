20e Festival Européen de la Photo de Nu Chapelle Sainte-Anne Arles Catégories d’évènement: Arles

* Trente photographes en exposition individuelle, mais également un collectif de 24 artistes français et italiens qui retrace le 1er Séminaire de la Photo de Nu à Ragusa (Sicile) en octobre 2019, une émanation du Festival Europée de la Photo de Nu, _à la Chapelle Sainte-Anne, au Palais de l’Archevêché, à l’espace Van Gogh et dans les galeries._ * 04 Masterclass (studio et extérieur) du 05 au 08 mai * Lectures de Portfolios * Soirées rencontres

Pass exposition 15 € / Gratuit pour Arlésiens et étudiants

Expositions, Stages et Rencontres Photographiques Chapelle Sainte-Anne 8 place de la République 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

