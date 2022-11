20e Festival du Livre et de la presse d’écologie GROUND CONTROL (Paris 12e), 19 novembre 2022, Paris.

Du samedi 19 novembre 2022 au dimanche 20 novembre 2022 :

dimanche

de 12h00 à 22h00

samedi

de 12h00 à 22h00

. gratuit sous condition Prix libre

Le 20e Festival du Livre et de la presse d’écologie aura lieu les 19 & 20 novembre 2022 au Ground Control (Paris 12e) autour de la question : « Quelle(s) écologie(s) pour demain ? ».

Cette grande question, « Quelle écologie pour demain ? » sera déclinée tout le week-end lors de tables rondes, paroles d’auteur-ices, ateliers d’écriture, fresque des nouveaux récits, balades naturalistes, spectacles de conte et d’impro, etc.

Il y en aura pour tout le monde : des plus grands aux plus petits, pour les personnes déjà très sensibles au sujet, comme pour celles qui veulent en apprendre davantage ! Et comme 20 ans ça se fête, on finira même avec un DJ set !

QUELLE(S) ÉCOLOGIE(S) POUR DEMAIN ?

C’est la question que tout le monde se pose en ce moment : nous avons éprouvé physiquement – et plus concrètement que jamais cet été – les effets du dérèglement climatique dont nous parlons depuis si longtemps. Nous sommes aujourd’hui nombreu·ses militant·es du quotidien, activistes, écoanxieu·ses à la croisée des chemins ou citoyen·nes en prise de conscience.

En conviant, pour ses 20 ans, les acteur·rices du livre et d’une presse engagé·es, des auteur·rices et penseur·ses d’aujourd’hui ; le Felipé invite à se rassembler et à explorer des solutions afin de bouleverser les prédictions. Repensons notre démocratie et nos modes de vie ensemble pour que les écologies nous ressemblent.

LE PROGRAMME

DES TABLES RONDES

> Avoir 20 ans aujourd’hui : comment inventer le futur auquel nous aspirons ?

> Histoire des écologies : regard sur le passé et perspective d’avenir

> Quelles énergies pour demain ?

> Comment notre démocratie peut-elle répondre à l’urgence écologique ?

> Écologie et politique : et si l’engagement écologique était majoritaire ?

> Comment mettre l’écologie à la Une dans les médias ?

DES RENCONTRES

Avec : Philippe Descola, Hervé Kempf, Joëlle Zask, Myriam Bahaffou, Anne-Sophie Novel, Justine Reix, Alexandre Monnin, et bien d’autres !

LE SALON

> Une grande librairie éphémère présentant plus de 1000 références : littérature, essais, bandes dessinées, livres pratiques, beaux livres, livres de poche, livres jeunesse…

> Des éditeurs engagés : Terre Urbaine / Editions La Butineuse / Divergences / Le passager Clandestin / Wildproject / Editions Libre / Cambourakis / Utopia / Ecosociété / Kilowatt / Editions de la dernière lettre / La cabane bleue / Pour penser / Kata éditions / Ulmer

> La presse : Ecorev’ / Politis / Reporterre / S!lence / Socialter / Vert / Le Chiffon et bien d’autres !

> Les associations : Démocratie Ouverte / Fondation de l’écologie politique / Mouvement Colibris / PikPik environnement / Alternatiba / Wild Legal / Prix du livre jeunesse écolo…

UNE PROGRAMMATION RICHE & FESTIVE

Avec : balades naturaliste, atelier peinture et création de carnet, fresque des nouveaux récits, exposition des affiches créées par le groupe Extinction Rebellion, atelier paillettes éco-responsables, spectacle d’improvisation sur les thématiques d’écologie et de justice sociale par L’Impro Erard et même un DJ Set pour finir !

UNE PROGRAMMATION QUI S’ADRESSE AUSSI AUX ENFANTS

Un atelier jeunesse avec La Cabane Bleue, un atelier d’écriture avec Frédérique Basset (autrice jeunesse), un atelier peinture et création de carnet, un spectacle de conte, un jeu-concours pour gagner des livres sur l’écologie…

Retrouvez tout le détail du programme sur notre site Internet !

GROUND CONTROL (Paris 12e) 81 rue du Charolais 75012 Paris

Contact : contact@flpe.fr https://www.facebook.com/Felipecologie https://www.facebook.com/Felipecologie https://www.festival-livre-presse-ecologie.org/

Claire Rassinoux (illustration) & Julia Demarque (graphiste) Affiche du 20e Festival du Livre et de la presse d’écologie