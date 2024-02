20e festival de jazz Rhoda Scott continue de faire groover ses claviers Hirson, dimanche 24 mars 2024.

Maîtrise, énergie et timbres caractéristiques, Rhoda Scott reste un mythe vivant de l’orgue Hammond. Toujours pieds nus conformément à sa légende, elle continue à faire groover ses claviers. Avec son large sourire et sa grande générosité, à Hirson, l’artiste mettra en lumière son Lady Quartet, sa nouvelle génération de musiciennes Lisa Cat-Berro (sax alto), Sophie Alour (sax ténor) et Julie Saury (batterie).8 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24

Rue Charles de Gaulle

Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France

