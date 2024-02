20e Festival de jazz didier lockwood Les propres musiciens d’Amy Winehouse Hirson, samedi 23 mars 2024.

Dans ce spectacle exceptionnel et unique, dirigé par Dale Davis, son directeur musical et bassiste de longue date, le groupe Amy’s Original célèbre la musique et les performances live de l’icône Amy Winehouse. Avec l’incroyable jeune chanteuse Bronte Shandé, le Festival ouvre l’incroyable livre de ses chansons grâce à ses propres musiciens qui l’ont soutenue sur les scènes du monde entier comme en studio.8 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France

