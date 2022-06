20e édition Europétanque de Nice 2022 Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

63 boulevard Jean Luciano – 83 route de Grenoble Boulodrome Municipal Gé Gallaratto et « Henri Bernard » Nice Alpes-Maritimes Boulodrome Municipal Gé Gallaratto et « Henri Bernard » 63 boulevard Jean Luciano – 83 route de Grenoble

2022-07-23 – 2022-07-24

Alpes-Maritimes EUR 10 Les parties se joueront sur les terrains du Boulodrome Henri Bernard et sur les parcelles attenant aux boulodromes « Gé Gallaratto » et « Henri Bernard ». contact@europetanque-departement06.fr https://europetanque-departement06.fr/ Boulodrome Municipal Gé Gallaratto et « Henri Bernard » 63 boulevard Jean Luciano – 83 route de Grenoble Nice

