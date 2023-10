Atelier numérique de la fête du train miniature au Musée HistoRail 20B rue de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat, 10 novembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Dans le cadre de la fête du train miniature, le musée HistoRail sera ouvert pour découvrir leurs collections de matériels réels et nos réseaux miniatures. Depuis 35 ans, HistoRail, musée du chemin de fer, promeut non seulement le patrimoine ferroviaire, mais aussi les avantages de ce mode de transport économique et écologique. Un atelier « Techniques et solutions de base pour bien commencer avec les trains numériques » sera proposé aux amateurs désireux de s’informer ou de faire évoluer la pratique de leur loisir préféré. Initiation à la programmation des décodeurs de locomotives. Pour préparer votre participation à cet atelier, ou pour toute question particulière, vous pouvez prendre contact à l’adresse suivante : letrainumerique@free.fr.

2023-11-10 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

20B rue de Beaufort

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the miniature train festival, the HistoRail museum will be open to visitors to discover their collections of real equipment and our miniature networks. For 35 years, HistoRail, the railway museum, has been promoting not only railway heritage, but also the advantages of this economical and ecological mode of transport. A workshop entitled « Techniques and basic solutions for getting started with digital trains » will be on offer to enthusiasts wishing to learn more or take their favorite hobby to the next level. Introduction to locomotive decoder programming. To prepare your participation in this workshop, or if you have any specific questions, please contact us at the following address: letrainumerique@free.fr

En el marco del festival de trenes en miniatura, el museo HistoRail estará abierto a los visitantes para que descubran sus colecciones de material rodante real y nuestras redes en miniatura. Desde hace 35 años, el museo del ferrocarril HistoRail promueve no sólo el patrimonio ferroviario, sino también las ventajas de este medio de transporte económico y respetuoso con el medio ambiente. Un taller titulado « Técnicas y soluciones básicas para iniciarse en los trenes digitales » estará a disposición de los aficionados que deseen aprender más o llevar su afición favorita al siguiente nivel. Introducción a la programación de descodificadores de locomotoras. Para preparar este taller, o si tiene alguna pregunta específica, póngase en contacto con letrainumerique@free.fr

Im Rahmen des Festivals der Modelleisenbahn wird das HistoRail-Museum geöffnet sein, um ihre Sammlungen von realen Fahrzeugen und unsere Miniaturanlagen zu entdecken. Seit 35 Jahren fördert HistoRail, das Eisenbahnmuseum, nicht nur das Eisenbahnkulturerbe, sondern auch die Vorteile dieses wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Transportmittels. Ein Workshop « Grundlegende Techniken und Lösungen für einen guten Start mit digitalen Zügen » wird Amateuren angeboten, die sich informieren oder ihr Lieblingshobby weiterentwickeln möchten. Einführung in die Programmierung von Lokomotivdecodern. Um Ihre Teilnahme an diesem Workshop vorzubereiten oder wenn Sie spezielle Fragen haben, können Sie unter folgender Adresse Kontakt aufnehmen: letrainumerique@free.fr

Mise à jour le 2023-10-25 par OT de Noblat