Fêtes des Mères | La Libertie 2090 route des Deux Meuniers, 4 juin 2023, Campsegret.

Campsegret,Dordogne

A l’occasion de la fête des mères, La Libertie vous propose un menu spécial :

AMUSES BOUCHES

TARTARE DE SAUMON “GRAVLAX”, CONCOMBRE & CROÛTONS ACCOMPAGNÉS D’UN POTAGE FROID AUX ASPERGES BLANCHES

Tartare of salmon “gravlax”, cucumber & croutons served with a cold soup of white asparagus

FILET DE FLÉTAN SAISI, SAUCE HOLLANDAISE, LÉGUMES PRINTANIERS

Seared filet of halibut, hollandaise sauce & spring vegetables

TARTELETTE AUX FRAISES & SORBET À LA FRAISE

Tartlette with strawberries & strawberry sorbet

MIGNARDISES

Notre carte est également disponible si vous souhaitez..

On the occasion of Mother’s Day, La Libertie offers you a special menu:

AMUSES BOUCHES

GRAVLAX? SALMON TARTARE, CUCUMBER & CROUTONS SERVED WITH A COLD SOUP OF WHITE ASPARAGUS

Tartare of salmon ?gravlax?, cucumber & croutons served with a cold soup of white asparagus

SEARED FILET OF HALIBUT, HOLLANDAISE SAUCE, SPRING VEGETABLES

Seared filet of halibut, hollandaise sauce & spring vegetables

TARTELETTE WITH STRAWBERRIES & STRAWBERRY SORBET

Tartlette with strawberries & strawberry sorbet

MIGNARDISES

Our menu is also available if you wish.

Con motivo del Día de la Madre, La Libertie le ofrece un menú especial:

AMUSES BOUCHES

TARTAR DE SALMÓN GRAVLAX, PEPINO Y PICATOSTES SERVIDO CON SOPA FRÍA DE ESPÁRRAGOS BLANCOS

Tartar de salmón « gravlax », pepino y picatostes servido con una sopa fría de espárragos blancos

FILETE DE FLETÁN A LA PLANCHA, SALSA HOLANDESA, VERDURAS DE PRIMAVERA

Filete de fletán a la plancha, salsa holandesa y verduras de primavera

TARTALETA CON FRESAS Y SORBETE DE FRESA

Tartaleta con fresas y sorbete de fresa

MIGNARDISES

Si lo desea, también tiene a su disposición nuestro menú.

Anlässlich des Muttertags bietet Ihnen La Libertie ein besonderes Menü an :

AMUSES BOUCHES

TATAR VON GRAVED LACHS, GURKE & CROUTONS, BEGLEITET VON EINER KALTEN SUPPE MIT WEISSEM SPARGEL

Tartar von Graved Lachs, Gurke & Croutons serviert mit einer kalten Spargelsuppe

ANGEBRATENES HEILBUTTFILET MIT SAUCE HOLLANDAISE UND FRÜHLINGSGEMÜSE

Seared filet of halibut, hollandaise sauce & spring vegetables

TARTELETTE MIT ERDBEEREN & ERDBEERSORBET

Tartlette mit Erdbeeren & Erdbeersorbet

MIGNARDISES

Unsere Speisekarte ist ebenfalls erhältlich, wenn Sie möchten.

