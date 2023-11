Une histoire sportive de la Guerre froide 209 Boulevard de Vanteaux Limoges, 23 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Conférence intitulée « Une histoire sportive de la Guerre froide », présentée par Sylvain DUFRAISSE.

Son ouvrage, apporte pour la première fois une synthèse de l’histoire de la guerre froide vue au travers du prisme sportif. Il y entend dépasser une seule lecture géopolitique et voir comment la guerre froide a contribué à transformer le sport international.

Gratuit, sous réservation à l’adresse mail suivante : education@oradour.org ou par téléphone au 05 55 43 04 38..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

209 Boulevard de Vanteaux INSPE Amphi

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Conference entitled « A sporting history of the Cold War », presented by Sylvain DUFRAISSE.

For the first time, his book provides a synthesis of the history of the Cold War as seen through the prism of sport. His aim is to go beyond a purely geopolitical reading of the Cold War, and see how it helped to transform international sport.

Free of charge, subject to booking at education@oradour.org or by telephone on 05 55 43 04 38.

Conferencia titulada « Una historia deportiva de la Guerra Fría », presentada por Sylvain DUFRAISSE.

Su libro ofrece, por primera vez, una visión general de la historia de la Guerra Fría vista a través del prisma del deporte. Su objetivo es ir más allá de una interpretación puramente geopolítica y examinar cómo la Guerra Fría contribuyó a transformar el deporte internacional.

Gratuita, las reservas deben hacerse por correo electrónico a education@oradour.org o por teléfono al 05 55 43 04 38.

Vortrag mit dem Titel « Eine Sportgeschichte des Kalten Krieges », gehalten von Sylvain DUFRAISSE.

Sein Buch bietet zum ersten Mal eine Zusammenfassung der Geschichte des Kalten Krieges durch die Brille des Sports. Er geht dabei über eine rein geopolitische Lesart hinaus und zeigt, wie der Kalte Krieg den internationalen Sport verändert hat.

Kostenlos, mit Reservierung unter folgender E-Mail-Adresse: education@oradour.org oder telefonisch unter 05 55 43 04 38.

