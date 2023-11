Ventes de composteurs 2023-2024 208 rue d’Antran Châtellerault, 6 novembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Grand Châtellerault propose l’achat de composteurs individuels de 400 litres en bois (20 €) ou en plastique (15 €) à tarif préférentiel..

2023-11-06 fin : 2023-11-06 16:30:00. .

208 rue d’Antran Centre Technique Municipal

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Grand Châtellerault offers the purchase of individual composters of 400 liters in wood (20 ?) or in plastic (15 ?) at a preferential rate.

Grand Châtellerault ofrece la compra de compostadores individuales de 400 litros de madera (20 €) o plástico (15 €) a un precio preferente.

Grand Châtellerault bietet den Kauf von individuellen 400-Liter-Kompostern aus Holz (20?) oder Kunststoff (15?) zu einem Vorzugspreis an.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP