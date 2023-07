One Woman Show de Christine Berrou « Trop » 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages, 14 octobre 2023, Six-Fours-les-Plages.

Six-Fours-les-Plages,Var

Ça parle d’elle mais ça parle surtout de vous.

Christine Berrou a grandi dans les années 80 et 90, époque où une fille ne devait jamais être « Trop » : trop bruyante, trop entreprenante, trop curieuse, trop ambitieuse, trop bavarde, trop revendicatrice….

2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 . .

208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Théâtre Daudet

Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s about her, but it’s also about you.

Christine Berrou grew up in the 80s and 90s, a time when a girl should never be « too much »: too noisy, too enterprising, too curious, too ambitious, too talkative, too demanding…

Se trata de ella, pero también de ti.

Christine Berrou creció en los años 80 y 90, una época en la que una chica nunca debía ser « demasiado »: demasiado ruidosa, demasiado emprendedora, demasiado curiosa, demasiado ambiciosa, demasiado habladora, demasiado exigente…

Es geht um sie, aber vor allem geht es um Sie.

Christine Berrou ist in den 80er und 90er Jahren aufgewachsen, einer Zeit, in der ein Mädchen niemals « Zu viel » sein durfte: zu laut, zu unternehmungslustig, zu neugierig, zu ehrgeizig, zu geschwätzig, zu fordernd…

