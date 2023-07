Comédie « Un week-end sans ma femme » 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages, 13 octobre 2023, Six-Fours-les-Plages.

Six-Fours-les-Plages,Var

Mesdames, venez découvrir ce que font vos hommes lorsque vous êtes absentes !

La femme d’Hugues est partie pour le week-end avec sa meilleure amie..

208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Théâtre Daudet

Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Ladies, find out what your men do when you’re away!

Hugues’ wife is away for the weekend with her best friend.

Señoras, ¡descubran qué hacen sus hombres cuando están fuera!

La mujer de Hugues se va de fin de semana con su mejor amiga.

Meine Damen, finden Sie heraus, was Ihre Männer tun, wenn Sie abwesend sind!

Hugues’ Frau ist mit ihrer besten Freundin übers Wochenende weggefahren.

