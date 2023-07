Match d’improvisation de la Radit 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages, 7 octobre 2023, Six-Fours-les-Plages.

Six-Fours-les-Plages,Var

Venez en famille ou entre amis rire avec nous et participer aux matchs d’impro

de la RADIT.

Un vrai moment de partage avec le public où celui-ci est amené à voter !.

2023-10-07 20:00:00

208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Théâtre Daudet

Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come with your family or friends to laugh with us and participate in the improvisation matches

of the RADIT.

A real moment of sharing with the public, where the public is invited to vote!

Ven con tu familia o amigos a reírte con nosotros y a participar en los juegos de improvisación

de la RADIT.

Un verdadero momento de compartir con el público, al que se invita a votar

Kommen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden, lachen Sie mit uns und nehmen Sie an den Improvisationsspielen teil

von RADIT teil.

Ein echter Moment des Austauschs mit dem Publikum, bei dem dieses auch abstimmen darf!

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Provence Méditerranée