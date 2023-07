Fada Comedy Club 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages, 6 octobre 2023, Six-Fours-les-Plages.

Six-Fours-les-Plages,Var

Ils sont comiques, ils sont du sud, ils ont souvent des guest invités, ils sont excentriques, ils sont standupers, ils font des sketchs, ils sont ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles : Bref ils sont Fadas !.

2023-10-06 20:30:00

208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Théâtre Daudet

Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



They are comedians, they are from the south, they often have guests, they are eccentric, they are standups, they do skits, they are the ones who see things differently, who don’t respect the rules: in short they are Fadas!

Son cómicos, son del sur, suelen tener estrellas invitadas, son excéntricos, son monologuistas, hacen sketches, son los que ven las cosas de otra manera, los que no respetan las reglas: en resumen, ¡son Fadas!

Sie sind komisch, sie kommen aus dem Süden, sie haben oft Gastauftritte, sie sind exzentrisch, sie sind Standups, sie machen Sketche, sie sind diejenigen, die die Dinge anders sehen, die sich nicht an die Regeln halten: Kurz gesagt, sie sind Fadas!

